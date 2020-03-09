Сделать копию сайта

Нужно точная копия сайта formnorm.ru

Сайт мой, дам к нему доступ и весь контент.

Сайт сделан на Elementor, поэтому тормозит и разваливается в некоторых браузерах.

Нужен легкий сайт с показателями Pagespeed для мобильных не ниже 70 единиц. Весь контент должен управляться блоками гутенберг.

Скриптов и плагинов по минимуму, можо вообще отказаться от анимации, упростить отображение галерей. Весь упор на скорость.

Сразу сделать поддержку WEBP.