Разработать простой личный кабинет для игры (бекенд)

Разработать личный кабинет для игры по сборке пазлов на фронтенд браузера. На входе картинка которая разбивается на квадраты (те без фигурных граней) и на фронтенде собирается пользователем (сам фронтенд собирания пазла в браузере уже реализован, а вот бекенд часть нужна). Делаем максимально просто: этап 1) авторизация пользователя (даже регистрацию можно не делать - просто несколько тестовых пользователей сделаем и все, тк потом будем прикреплять авторизацию через соц-сети), начать игру (те выдается картинка разбитая на несколько кусочков в зависимости от сложности - всего 3 уровня сложности 3*3, 4*4, 5*5 и у каждого уровня сложности свое время), пользователь играет в игру на время, если он уложился и собрал пазл то он выиграл, если не уложился то проиграл, результат записывается в статистику пользователя. Этап 2) добавление картинок в админке которые разбиваются на кусочки, выбор уровня сложности, настройки личного кабинета, игра происходит на ставки, если пользователь выиграл, то к ставке прибавляется определенный % выигрыша, если проиграл то ставка сгорает. За каждый этап по 5000 рублей, суммарно - 10000 руб. Срок - по 2-3 дня на каждый этап. Возможно, на первом этапе надо будет немного доработать фронтенд чтобы была игра на время. А так фронтенд уже рабочий (и верстка и само собирание пазла). Все что можно - упрощаем, те делаем макиально примитивно, тк это просто экспериментальная игра. Разработка только под десктопные браузеры (без мобильной адаптивной версии). Рефер - https://www.jigsawplanet.com/?rc=createpuzzle&ret=%2F или много аналогов. Оплата по факту выполнения каждого из этапов (предоплаты нет), тк задача мелкая. Стоимость - ориентируемся на 10тр за два этапа, по 5тр за этап, срок - 3-5 дней на всю задачу. Можно использовать имеющиеся любые сторонние наработки. Готовы обсуждать.