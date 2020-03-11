Карта Google с функцией поиска и переключения города

$50
Веб-программированиеЗавершен3 заявки167 просмотров
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Необходимо реализовать Google карту со списком магазинов и автоматическим определением местоположения пользователя и переключение города из списка в формате json.

Пример с Yandex картой https://bit.ly/2IAtgu6(Нужно сделать клон только с Google картой)

Готовая верстка имеется!

4 года назад
dimadodonov
Дмитрий 
32 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
webbooster
Денис 
41 годРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
31 отзыв(-1)
4 года назад
$50
1 день
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