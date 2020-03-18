Письмо о заказе приходящее на почту (Opencart)

Когда кто-то делает заказ на сайте и не заполняет поле эмейл в форме оформления заказа, то письмо о подтверждении заказа (предназначенное покупателю) приходит нам.

То есть, нам приходит 2 письма: 1 письмо администратору, второе клиенту. И оба приходят нам.

И в письме клиенту подставляется наш емейл, как буд-то это эмейл клиента.

Нужно чтобы, если клиент свой эмейл не вводил, то письмо просто никому не приходило и наш эмейл не подставлялся туда.