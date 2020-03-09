Распознать watermark на изображении

Есть проект telemetr.me в котором множество телеграм каналов, нужно выгрузить весь список. После по каждому каналу делать поиск в постах по ключевым словам "ключ1,ключ2,ключ3...". Записать количество уникальных совпадений. Есть открытые и закрытые каналы, в открытых каналах на поиск ...
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Изображение добавляет текст адрес сайта на изображение
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