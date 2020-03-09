Распознать watermark на изображении

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки193 просмотра
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Необходим написать скрипт на python который находит watermark на изображении.

Изображение добавляет текст адрес сайта на изображение

4 года назад
KTIF
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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