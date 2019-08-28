Заказчик назначил меня исполнителем, ему были отосланы в срок несколько вариантов исполнения. Затем заказчик пропал на две недели. Вновь появившись, он написал, что ему нужно было уехать, оставил мне позитивный отзыв. Алексей объявился и деньги за заказ перевёл, за что ему спасибо.