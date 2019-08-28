KTIF

Алексей KTIF

 
39 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Опыт работы более трех лет.

Конкурентные цены.

Результат гарантирован

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Gala_Um
44 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
2 года назад
$1
5 баллов
3 года назад
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Заказчик назначил меня исполнителем, ему были отосланы в срок несколько вариантов исполнения. Затем заказчик пропал на две недели. Вновь появившись, он написал, что ему нужно было уехать, оставил мне позитивный отзыв. Алексей объявился и деньги за заказ перевёл, за что ему спасибо.
Галина, быстро справилась с задаче! Рекомендую!
Ответный отзыв
loboianakis
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$11
2 балла
4 года назад
Создать коллаж
Не было сотрудничества
Не было сотрудничества
Ответный отзыв
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
10 часов назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Создать бекап сервер
Всё хорошо, очень доволен
Остался доволен сотрудничеством.
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gev511
32 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Настройка бекап сервера
Был рад сотрудничеству, уважительный о бщении, с оплатой проблем не возникло. Надеюсь по сотрудничать еше в будшем.
Быстро все настроил! Рекомендую.
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yverner
24 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Верстка одной страницы сайта
Все прошло успешно, рекомендую.
Рекомендую.
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