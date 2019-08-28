Необходимо установить на сервер 1. Centrifugo [url=https://centrifugal.dev/docs/getting-started/installation]https://centrifugal.dev/docs/getting-started/installation[/url] 2. И на отдельную VPS установить эту библиотеку. [url=https://github.com/centrifugal/centrifuge-js]https://github.com/centrifugal/centrifuge-js[/url] И настроить, чтобы она в таком формате могла работать.
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Добрый день. Необходимо проверить сайт на ошибки: сайта exportv.ru Страниц порядка 10, но это не статьи, а скорее элементы дизайна и блоков в разных разделах.Редактирование и Корректура68 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо написать скрипт который классифицирует текст по категориям. Задача схожа с этой [url=https://cloud.croc.ru/blog/byt-v-teme/keras-i-tensorflow-klassifikatsiya-teksta/]https://cloud.croc.ru/blog/byt-v-teme/keras-i-tensorflow-klassifikatsiya-teksta/[/url] На входе 20 млн строк уже размеченных под 12 000 категорий строка до 255 символов, категории цифры На выходе скрипт куда подаемся строка и она предсказывает подходящую категорию.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
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Требуется наполнить сайт товарами на собственной CMS Примерное время на заполнение 1 товара составляет 10 минут. Пишите цену за 1 товарНаполнение сайтов18 заявокЗакрыт4 года назад
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Необходимо исправить мобильную верстку сайта. Есть оригинал - в котором все в порядке и есть дизайн который не влезает в в телефон.HTML-верстка18 заявокЗакрыт4 года назад
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Требуется настроить сервер по игре minecraft pe. Кроме этого установить ряд игр.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
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