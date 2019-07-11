Необходимо отрисовать 2 параллакс-баннера для интернет-магазина. 1 баннер: ванная комната и отопительные приборы в ней.2 баннер: радиаторное отопление и теплые полы.Ниже прикрепил примеры по реализации банеров. Что должно быть отрисовано для каждого из ...
Создать коллаж
Создать коллаж по 17 товарам
Выбранный исполнитель
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