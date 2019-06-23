Отрисовать растр в вектор

Необходимо отрисовать растровое изображение робота в векторе.

Нужны 12 изображений в векторе.

Кроме уже предоставленных, робот должен быть со стационарным компьютером, с принтером и с паяльником.

Робот со стрелочкой, кроме того что есть должен указывать также влево.

На груди робота органично встроить логотип (дам в векторе)

В дальнейшем могут потребоваться доработки данного робота.