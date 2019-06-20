Отрисовка детских кукол для раскрасок

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Закрыт13 заявок348 просмотров

Необходимо отрисовать 2 варианта раскрасок на тему "куклы реборн" ( сайт terradosti.ru) для распечатки в формате A 4 - образец предоставлю. Куклы должны быть похожи на образцы с сайта 

6 лет назад
guest_15363283498079
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров