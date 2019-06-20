Правка диплома

Надо нарисовать грузоподъемное оборудование, а именно краны мостовые. Надо нарисовать сначала 1 картинку, кран-балку опорную электрическую (это кран мостовой однобалочный опорный) Если все ок, то надо будет нарисовать остальные краны, это еще 15 картинок. ...