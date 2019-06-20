Нужно нарисовать 3 спрайта. Игра в жанре раннер, где персонаж обладает способностьями огня, воды и земли, и она преодолевает, соответсвенно, огненные, водяные, и земляные препятствия. В общем нужно нарисовать эти препятствия и сделать по кадровую ...
Правка диплома
Добрый день.
Вот пример диплома.
Необходимо отредактировать.
1) На первом листе Дата выдачи 21 февраля 2019
2)На втором листе Ф.И.О Асташкин Игорь Владимирович.
2) в объеме 960 часов
3) решением от 14 декабря 2018
4) удостоверение получение квалификации менеджер по информационной безопасности
5) предоставляется право на ведение профессиональной деятельности осуществление управления корпоративной информационной безопасностью
Должно выглядить как скан диплома в формате PDF.
Интересует цена и сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен человек, хорошо разбирающийся в создании превьюшек на ютуб. Нужно что-то в стиле ТОПЛЕС, Utopia ShowИллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть товар "телекоммуникационный шкаф" Бывают "настенные" и "напольные" (см.фото) Напольные делятся по высоте 18U/22U/27U/32U/37U/42U/47U (и глубине 600/800/1000) (и дверь метал или стекло) Настенные делятся по высоте 4U/6U/9U/12U/15U/18U (и глубине 450/600). Фотографировать ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, мне нужен протагонист на обложку, хочу что бы внешность главного героя походила на 20-26 летнего. Типаж персонажа: хладнокровный, развитое тактическое мышление. В моей истории он боец, имеющее ранее перечисленные качества. Глаза черного цвета. По ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Перевести таблицы схемы, блок схемы, графики, рисунки в docx формат, с помощью Visio, или в самом ворде всего 24 изображения для конвертации пример изображений в приложении сделать до 20.06.2019 19:00Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно прорисовать стикеры для бухгалтерской компании, название компании "Зроблено!" можно использовать в работах. Нужны стильные, строгие, но интересные стикеры, которые потом будут загружаться в вайбер/телеграмм. Предлагайте варианты эскизов и бюджет. Требования к ...Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен быстрый диайнер для разаботки презы, транспортной компании. За 2 дня сверстать 50 страниц текста и таблиц в клевую инфографику. Цена обсуждается.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт6 лет назад
Изменение в уже существующий и создание нового графического материала для сайта, постеров, лифлетов и брошюр. Создание конечных документов для печати. Стиль художественный мультипликационный.Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт6 лет назад
Надо нарисовать грузоподъемное оборудование, а именно краны мостовые. Надо нарисовать сначала 1 картинку, кран-балку опорную электрическую (это кран мостовой однобалочный опорный) Если все ок, то надо будет нарисовать остальные краны, это еще 15 картинок. ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $1
Здравствуйте. Тз на 5 минут. Нужно отредактировать презентацию в pdf (убрать поля, имею ввиду размер слайда подогнать под размер картинки) и вторую из формата PowerPoint в pdf переделатьИллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт6 лет назад