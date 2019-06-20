Правка диплома

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Закрыт10 заявок281 просмотр

Добрый день.

Вот пример диплома.

https://ibb.co/8P5bVgR

Необходимо отредактировать.

1) На первом листе Дата выдачи 21 февраля 2019 

2)На втором листе Ф.И.О Асташкин Игорь Владимирович.

2) в объеме 960 часов

3) решением от 14 декабря 2018 

4) удостоверение получение квалификации менеджер по информационной безопасности

5) предоставляется право на ведение профессиональной деятельности  осуществление управления корпоративной информационной безопасностью

Должно выглядить как скан диплома в формате PDF.

Интересует цена и сроки.

6 лет назад
guest_15610240840802
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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