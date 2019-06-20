Превью картинка на ютуб (обложка)

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Закрыт13 заявок226 просмотров

Нужен человек, хорошо разбирающийся в создании превьюшек на ютуб. Нужно что-то в стиле ТОПЛЕС, Utopia Show

6 лет назад
valerijserma
Валерий 
31 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров