Иконки для сайта

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Закрыт11 заявок240 просмотров

Нужны четыре иконки (вектор) для сайта видеонаблюдения 

Тема иконок: 

Кража 

Угон 

ДТП 

Вандализм 

Стиль иконок изометрия - прикрепил не то что я хочу, а образы (для понимания тематики иконок)

Цвета использовать предпочтительно которые я скинул 

Размер иконки 100х100px

6 лет назад
guest_1561139966443
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров