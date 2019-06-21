Добрый день. Мы занимаемся запуском благотворительного проекта «Бублик», который помогает бездомным животным Беларуси, РФ и Украины. Сейчас задались целью создать логотип для нашего проекта (но это не должен быть логотип в привычном понимании этого слова ...
Иконки для сайта
Нужны четыре иконки (вектор) для сайта видеонаблюдения
Тема иконок:
Кража
Угон
ДТП
Вандализм
Стиль иконок изометрия - прикрепил не то что я хочу, а образы (для понимания тематики иконок)
Цвета использовать предпочтительно которые я скинул
Размер иконки 100х100px
Заявки фрилансеров
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