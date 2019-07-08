Нужен художник

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен6 заявок337 просмотров

На проект требуется художник. Референсы прилагаются. Нужно нарисовать по слоям, для дальнейшей анимации. Сроки сжатые, 2 недели. Нужно выдавать постепенно. 10-12 сцен. Работы с контактами прошу отправлять на почту

6 лет назад
guest_15610919100914
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Trotsenko13
29 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$700
14 дней
Escrow
Все в срок. Очень гибкий, профессионал. Корректировки все соблюдены. Спасибо за работу, Владислав! Покадровая анимация очень качественная!
Приятное сотрудничество, оплата точно в срок. Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

Trotsenko13
29 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад