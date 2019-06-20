Логотип/иллюстрация благотворительного проекта

Добрый день. Мы занимаемся запуском благотворительного проекта «Бублик», который помогает бездомным животным Беларуси, РФ и Украины. Сейчас задались целью создать логотип для нашего проекта (но это не должен быть логотип в привычном понимании этого слова - больше иллюстрация которую будет отражать то, чем мы занимаемся). Я прикрепил фотографии работ, которые нам понравились и в стиле, котором мы хотим видеть данную работу (если у вас появляться другие идеи и мысли, то, пожалуйста, не стесняйтесь).

У нас есть видение как должна выглядеть иллюстрация (то есть, что там должно быть показано) - Проект называется «Бублик» - поэтому он и должен быть главным персонажем данной работы. Бублик - это оживленный персонаж, который помогает животным. Соотвественно на иллюстрации также должно быть несколько животных (например: кошка, собака и голубь). То как я это вижу: Бублик сидит на лавочке (или дереве), а внутри него и на нем лежат животные. Думаю, концепцию вы поняли.

Будем рады любым предложениям.

Просто хотим найти человека, которому также как и нам будет не все равно. Спасибо большое