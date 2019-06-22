Дизайн футболки

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт13 заявок316 просмотров

Нужно сделать дизайн для футболки , Боксёрский Клуб , название MixFightPattaya , прикрепляю картинки с изображениями, которые надо использовать  и просто примеры футболок ( которые вы можете комбинировать между собой ) и логотипы вышлю в личные сообщения , кто будет заинтересован в работе ! Спасибо .

6 лет назад
guest_15611886787839
6 лет в сервисе
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6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров