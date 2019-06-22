Дизайн футболки

Нужно сделать дизайн для футболки , Боксёрский Клуб , название MixFightPattaya , прикрепляю картинки с изображениями, которые надо использовать и просто примеры футболок ( которые вы можете комбинировать между собой ) и логотипы вышлю в личные сообщения , кто будет заинтересован в работе ! Спасибо .