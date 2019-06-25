Создать обложку книги

Возможно ли нарисовать иллюстрацию для обложки книги (пособия по английскому языку)?Иллюстрация должна быть в формате JPG, цветовое пространство RGB, разрешение - 300 dpi,пропорции фигур - от 3/4 до 1/2.Соотношение сторон обложки (ширина к высоте) - 2/3.На обложке - изображение двух разговаривающих друг с другом кошек (котов, котят), которые крутят верёвочку в виде надписи "Do you мяу?"Вариант: кошки не крутят верёвочку, а размотавшийся клубок лежит между ними в виде такой же надписи.На верху обложки должно быть имя автора, ниже - заглавие.Основной цвет (фон) - белый. Фигуры - в золотисто-голубых тонах. Можно, там где получается, - контурно.Если нарисовать обложку возможно, сколько будет стоить эта работа?Спасибо.