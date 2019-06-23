Иллюстрации для печатной продукции, комиксы, персонажи

Яркие оригинальный иллюстрации и комиксы. С большим количеством деталей, в графике.

Можно комбинировать раст и вектор, но это рисование на планшете, а не трассировка.

Стим-панк механимзмы, биомеханика, Sci Fi.

Персонажи, техника, космос, растения.

Иллюстраций очень много, несколько наборов.

До 500руб за рисунок. При нормальном объеме.

Стикеры для печати. Этикетки. Иллюстрации для веба. Принты. Каллиграфия.