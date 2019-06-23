Необходимо отрисовать растровое изображение робота в векторе. Нужны 10 изображений в векторе. Кроме уже предоставленных, робот должен быть со стационарным компьютером, с принтером и с паяльником. Робот со стрелочкой, кроме того что ...
Иллюстрации для печатной продукции, комиксы, персонажи
Яркие оригинальный иллюстрации и комиксы. С большим количеством деталей, в графике.
Можно комбинировать раст и вектор, но это рисование на планшете, а не трассировка.
Стим-панк механимзмы, биомеханика, Sci Fi.
Персонажи, техника, космос, растения.
Иллюстраций очень много, несколько наборов.
До 500руб за рисунок. При нормальном объеме.
Стикеры для печати. Этикетки. Иллюстрации для веба. Принты. Каллиграфия.
Заявки фрилансеров
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