Нужно отрисовать 3 параллакс-баннера для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен13 заявок413 просмотров

Необходимо отрисовать 2 параллакс-баннера для интернет-магазина. 

  • 1 баннер: ванная комната и отопительные приборы в ней.
  • 2 баннер: радиаторное отопление и теплые полы.
Ниже прикрепил примеры по реализации банеров. 

Что должно быть отрисовано для каждого из баннеров:

Баннер №1 (Ванная комната и отопительные приборы в ней): полотенцесушитель, коллектор для водоснабжения, коллекторный шкаф, трубы для канализации, трап.

Баннер №2 (Радиаторное отопление и теплые полы): Радиатор, автоматика для регулирования температуры, внутрипольный конвектор (у окна),  подложка для тёплого пола, трубы для тёплого пола.

Все банеры по возможности должны быть выдержаны в одном стиле и каждый элемент должен быть представлен отдельно для реализации параллакс эффекта.

Сроки реализации, цены и свои идеи по реализации можете предлагать в комментарии к заказу. Для того, чтобы я рассмотрел Вашу кандидатуру к конце своего предложения напишите слово "ОТОПЛЕНИЕ".  Пример баннера можно увидеть на сайте: https://ekonomteplo.ru

6 лет назад
MorozuNet
Иван 
44 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

pani-olenka
Олена 
52 года
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
6 лет назад
$60
5 дней
Escrow
Елена очень ответственный и высококлассный специалист! Сроки были соблюдены, но были доработки и просьбы с моей стороны, поэтому сдача работы чуть-чуть задержалась. Елена регулярно уточняла нравится ли работа или нет, а также вносила правки 1к1, как нужно. Были моменты, когда я сам не знал, как реализовать идею, Елена давала свой профессиональный совет и он был всегда в точку! В общем однозначно рекомендую к сотрудничеству и надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Еленой!!!
Очень внимательный и доброжелательный заказчик. Рекомендую

Заявки фрилансеров

pani-olenka
Олена 
52 года
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
6 лет назад

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