Нужно отрисовать 3 параллакс-баннера для интернет-магазина

Необходимо отрисовать 2 параллакс-баннера для интернет-магазина.

1 баннер: ванная комната и отопительные приборы в ней.

2 баннер: радиаторное отопление и теплые полы.

Ниже прикрепил примеры по реализации банеров.

Что должно быть отрисовано для каждого из баннеров:

Баннер №1 (Ванная комната и отопительные приборы в ней): полотенцесушитель, коллектор для водоснабжения, коллекторный шкаф, трубы для канализации, трап.

Баннер №2 (Радиаторное отопление и теплые полы): Радиатор, автоматика для регулирования температуры, внутрипольный конвектор (у окна), подложка для тёплого пола, трубы для тёплого пола.

Все банеры по возможности должны быть выдержаны в одном стиле и каждый элемент должен быть представлен отдельно для реализации параллакс эффекта.

Сроки реализации, цены и свои идеи по реализации можете предлагать в комментарии к заказу. Для того, чтобы я рассмотрел Вашу кандидатуру к конце своего предложения напишите слово "ОТОПЛЕНИЕ". Пример баннера можно увидеть на сайте: https://ekonomteplo.ru