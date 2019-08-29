Ознакомитесь с заданием ниже
Нужно отрисовать 3 параллакс-баннера для интернет-магазина
Необходимо отрисовать 2 параллакс-баннера для интернет-магазина.
- 1 баннер: ванная комната и отопительные приборы в ней.
- 2 баннер: радиаторное отопление и теплые полы.
Что должно быть отрисовано для каждого из баннеров:
Баннер №1 (Ванная комната и отопительные приборы в ней): полотенцесушитель, коллектор для водоснабжения, коллекторный шкаф, трубы для канализации, трап.
Баннер №2 (Радиаторное отопление и теплые полы): Радиатор, автоматика для регулирования температуры, внутрипольный конвектор (у окна), подложка для тёплого пола, трубы для тёплого пола.
Все банеры по возможности должны быть выдержаны в одном стиле и каждый элемент должен быть представлен отдельно для реализации параллакс эффекта.
Сроки реализации, цены и свои идеи по реализации можете предлагать в комментарии к заказу. Для того, чтобы я рассмотрел Вашу кандидатуру к конце своего предложения напишите слово "ОТОПЛЕНИЕ". Пример баннера можно увидеть на сайте: https://ekonomteplo.ru
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