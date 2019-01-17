Елена очень ответственный и высококлассный специалист! Сроки были соблюдены, но были доработки и просьбы с моей стороны, поэтому сдача работы чуть-чуть задержалась. Елена регулярно уточняла нравится ли работа или нет, а также вносила правки 1к1, как нужно. Были моменты, когда я сам не знал, как реализовать идею, Елена давала свой профессиональный совет и он был всегда в точку! В общем однозначно рекомендую к сотрудничеству и надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Еленой!!!