Необходимо отрисовать 2 параллакс-баннера для интернет-магазина. [list][*]1 баннер: ванная комната и отопительные приборы в ней. [*]2 баннер: радиаторное отопление и теплые полы.[/list] Ниже прикрепил примеры по реализации банеров. Что должно быть отрисовано для каждого из баннеров: Баннер №1 (Ванная комната ...
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
Задача: Нужен опытный сео-специалист для продвижения сайта по продаже отопления и водоснабжения в г. Москва [url=https://www.morozu.net]сайт. [/url]Необходимо улучшить позиции сайта в ПС yandex и google, в приоритете - yandex. Провести маркетинговый анализ и предложить свой путь развития. Требования ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен5 лет назад
[u]Задача:[/u] есть готовый макет сайта в Figma, нужно произвести верстку десктопной и мобильной версии сайта и проверить работоспособность и корректное отображение на устройствах, залить на сервер и полностью настроить к работе без косяков. Предложить CMS ...Сайты «под ключ»36 заявокЗакрыт5 лет назад
Сайт - morozu.net Условия: провести грамотный аудит сайта, рассматриваю заявки только с окончательным ценником и сроками. Оплата через безопасную сделку на сайте.Поисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно отрисовать 15 иконок для интернет-магазина по продаже отопления и водоснабжения под каждую категорию. Список категорий товаров: [list=1][*]Котлы [*]Радиаторы [*]Трубы [*]Фитинги[*]Сантехника [*]Насосы [*]Котельная арматура[*]Водонагреватели [*]Мембранные баки[*]Контрольно-измерительные приборы[*]Распределительные коллекторы[*]Предохранительная арматура[*]Запорно-регулирующая арматура[*]Аксессуары и комплектующие для отопления и водоснабжения[*]Распродажа[/list]В приложении оставлю пример иконок. [b]ВАЖНО! [/b]Рассмотрю только предложения ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
[b]Задача: [/b]нужно написать простой парсер картинок с [url=https://www.duim24.ru]сайта[/url][b] [/b]Спаршенные фото должны иметь название след. типа: артикул товара + его порядковый номер фото. (прим. 1234567(1), 1234567(2) и т.д.) [b]Пожелания: [/b]Пишите сразу сроки + цену за выполнение работы. [b]Оплата: [/b]Без ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Инфо: Есть макет сайта в Figma. Необходимо: Сверстать макет, натянуть его на 1-С Битрикс, полностью настроить и осуществлять дальнейшую поддержку при необходимости. Оплата: по-договоренности + обязательное заключение договора. Сроки: обсуждаемо (чем быстрее, тем лучшее (качество не должно страдать)).HTML-верстка7 заявокЗакрыт5 лет назад