MorozuNet

Иван Иванов MorozuNet

 
43 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Нужно отрисовать 3 параллакс-баннера для интернет-магазина

    Необходимо отрисовать 2 параллакс-баннера для интернет-магазина.  [list][*]1 баннер: ванная комната и отопительные приборы в ней. [*]2 баннер: радиаторное отопление и теплые полы.[/list] Ниже прикрепил примеры по реализации банеров.  Что должно быть отрисовано для каждого из баннеров: Баннер №1 (Ванная комната ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нужен СЕО-специалист для продвижения магазина отопления

    Задача: Нужен опытный сео-специалист для продвижения сайта по продаже отопления и водоснабжения в г. Москва [url=https://www.morozu.net]сайт. [/url]Необходимо улучшить позиции сайта в ПС yandex и google, в приоритете - yandex.  Провести маркетинговый анализ и предложить свой путь развития.  Требования ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сайт "под ключ" по отоплению и водоснабжению

    [u]Задача:[/u] есть готовый макет сайта в Figma, нужно произвести верстку десктопной и мобильной версии сайта и проверить работоспособность и корректное отображение на устройствах, залить на сервер и полностью настроить к работе без косяков. Предложить CMS ...

    Figma
    Сайты «под ключ»36 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Отрисовать 15 2D иконок

    Нужно отрисовать 15 иконок для интернет-магазина по продаже отопления и водоснабжения под каждую категорию. Список категорий товаров: [list=1][*]Котлы [*]Радиаторы [*]Трубы [*]Фитинги[*]Сантехника [*]Насосы [*]Котельная арматура[*]Водонагреватели [*]Мембранные баки[*]Контрольно-измерительные приборы[*]Распределительные коллекторы[*]Предохранительная арматура[*]Запорно-регулирующая арматура[*]Аксессуары и комплектующие для отопления и водоснабжения[*]Распродажа[/list]В приложении оставлю пример иконок.  [b]ВАЖНО! [/b]Рассмотрю только предложения ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Написать парсер картинок

    [b]Задача: [/b]нужно написать простой парсер картинок с [url=https://www.duim24.ru]сайта[/url][b]  [/b]Спаршенные фото должны иметь название след. типа: артикул товара + его порядковый номер фото. (прим. 1234567(1), 1234567(2) и т.д.) [b]Пожелания: [/b]Пишите сразу сроки + цену за выполнение работы. [b]Оплата: [/b]Без ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сверстать и натянуть сайт на 1-С Битрикс

    Инфо: Есть макет сайта в Figma. Необходимо: Сверстать макет, натянуть его на 1-С Битрикс, полностью настроить и осуществлять дальнейшую поддержку при необходимости.  Оплата: по-договоренности + обязательное заключение договора. Сроки: обсуждаемо (чем быстрее, тем лучшее (качество не должно страдать)).

    FigmaБитрикс
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
pani-olenka
Олена 
51 годУкраина
12 лет в сервисе
Была
11 дней назад
$60
10 баллов
4 года назад
Нужно отрисовать 3 параллакс-баннера для интернет-магазина
Очень внимательный и доброжелательный заказчик. Рекомендую
Елена очень ответственный и высококлассный специалист! Сроки были соблюдены, но были доработки и просьбы с моей стороны, поэтому сдача работы чуть-чуть задержалась. Елена регулярно уточняла нравится ли работа или нет, а также вносила правки 1к1, как нужно. Были моменты, когда я сам не знал, как реализовать идею, Елена давала свой профессиональный совет и он был всегда в точку! В общем однозначно рекомендую к сотрудничеству и надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Еленой!!!
Ответный отзыв
FerrisBuller
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$300
10 баллов
5 лет назад
Нужен СЕО-специалист для продвижения магазина отопления
Все хорошо, четкая постановка задачи! Продолжаем сотрудничество.
Ответственный и коммуникабельный человек. Работает отлично, продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
At-1
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Отрисовать 15 2D иконок
С Иваном было очень приятно работать, оплата внесена вовремя, все прошло очень спокойно. Рекомендую!)
Отзывчивый и очень ответственный человек, рекомендую! Работа выполнена в срок и даже несмотря на мою оплошность при составлении ТЗ, Марина вошла в положение и внесла все необходимые правки. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
itf-i
41 годУкраина
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Написать парсер картинок
Отличный заказчик. Точное ТЗ. Своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Была задача: Спарсить >10000 фотографий товаров. В срок до 3 дней. Елена всегда была на связи и работа была завершена за 1.5 дня. Рекомендую к сотрудничеству! Быстрая работа и оперативные ответы на все интересующие вопросы.
Ответный отзыв