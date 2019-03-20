Сайт "под ключ" по отоплению и водоснабжению

Задача: есть готовый макет сайта в Figma, нужно произвести верстку десктопной и мобильной версии сайта и проверить работоспособность и корректное отображение на устройствах, залить на сервер и полностью настроить к работе без косяков. Предложить CMS на которой можно грамотно реализовать проект и чтобы в дальнейшем не было проблем с корректировкой тех или иных задач на сайте.

Сроки: до 30 суток с момента поступления заказа в работу.

Оплата: ОПЛАТА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО БЕЗОПАСНОЙ СДЕЛКЕ! Если Вы не готовы на такие условия - не оставляйте свои заявки.

Обязательные требования к исполнителю: более 30 отзывов на ресурсе weblancer, возраст от 25 лет и старше, наличие телеграмма\вазапа\вайбера\ и пр. мессенджеров для оперативной связи (все важные вопросы по реализации будут обсуждаться на сайте).

p.S: Рассматриваю заявки только от живых людей, поэтому в конце своего предложения напишите слово "отопление".

p.s.S: Макеты вышлю в ЛС по необходимости.

p.s.s.S: Рассматриваю все кандидатуры, что подходят под вышеописанные критерии. К 29-30 марта будет выбран кандидат.

[UPD]: Проект временно неактуален, при необходимости возобновлю заказ и выберу кандидата.