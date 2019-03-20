Сайт "под ключ" по отоплению и водоснабжению

Подробности прилагаются. Оплата - 25000 руб. Сайт на Джумле, версия старая
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: есть готовый макет сайта в Figma, нужно произвести верстку десктопной и мобильной версии сайта и проверить работоспособность и корректное отображение на устройствах, залить на сервер и полностью настроить к работе без косяков. Предложить CMS на которой можно грамотно реализовать проект и чтобы в дальнейшем не было проблем с корректировкой тех или иных задач на сайте.
Сроки: до 30 суток с момента поступления заказа в работу.
Оплата: ОПЛАТА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО БЕЗОПАСНОЙ СДЕЛКЕ! Если Вы не готовы на такие условия - не оставляйте свои заявки.
Обязательные требования к исполнителю: более 30 отзывов на ресурсе weblancer, возраст от 25 лет и старше, наличие телеграмма\вазапа\вайбера\ и пр. мессенджеров для оперативной связи (все важные вопросы по реализации будут обсуждаться на сайте).
p.S: Рассматриваю заявки только от живых людей, поэтому в конце своего предложения напишите слово "отопление".
p.s.S: Макеты вышлю в ЛС по необходимости.
p.s.s.S: Рассматриваю все кандидатуры, что подходят под вышеописанные критерии. К 29-30 марта будет выбран кандидат.
[UPD]: Проект временно неактуален, при необходимости возобновлю заказ и выберу кандидата.
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