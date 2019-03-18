Требуется дизайн и верстка сайта

Всего страниц 7, тз написано для 4 (остальные 3 в планах)

Компания занимается ИТ-Аутсорсингом.

Обязательное требование иллюстрации должны точно соответствовать содержанию текста.

Все элементы во время верстки должны быть расположены ровно (

одинаковые отступы, пропорциональные элементы) , принципы

построения-определяться математически.

Предпочтение Тильда. Так же рассматриваем верстку на нашем хостинге.

В откликах указываете стоимость работы, сроки исполнения, ссылки на портфолио.

Во вложении текст и частично тз. Обязательно укажите сможете ли вы реализовать указанный в документе "тз" стиль.