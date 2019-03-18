Требуется дизайн и верстка сайта

Необходимо сделать сайт детского кафе в Санкт-Петербурге. С элементам лендинга - заявка на обратный запрос, отзывы и т.д.. Оригинальный дизайн. На вордпрессе. Присылайте портфолио, обсудим.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всего страниц 7, тз написано для 4 (остальные 3 в планах)
Компания занимается ИТ-Аутсорсингом.
Обязательное требование иллюстрации должны точно соответствовать содержанию текста.
Все элементы во время верстки должны быть расположены ровно (
одинаковые отступы, пропорциональные элементы) , принципы
построения-определяться математически.
Предпочтение Тильда. Так же рассматриваем верстку на нашем хостинге.
В откликах указываете стоимость работы, сроки исполнения, ссылки на портфолио.
Во вложении текст и частично тз. Обязательно укажите сможете ли вы реализовать указанный в документе "тз" стиль.
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