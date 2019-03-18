Сайт "под ключ" CMS на ваше усмотрение

Есть готовый дизайн (внимание: в Figma)

https://www.dropbox.com/s/yhq4wi1rzqjk5x9/Design.jpg?dl=0

Необходимо разработать под ключ что будет включать в себя:

1. Адаптивная, кроссбраузерная вёрстка (в адекватных браузерах)

2. Установка CMS (чтобы менять только текст), программирование (заявки на электронный адрес должны приходить)

3. Установка на хостинг.

Описание проекта буду дополнять по ходу возникновения вопросов от фрилансеров, проект НЕ срочный.

Рассмотрю также вариант без CMS - так что можете указывать две вилки цен.