Доступные усулги дизайна для Ваших сайтов.
О моей работе:
- Дизайн делаю интересным и в тоже время простым.
- Не боюсь обсуждать проекты голосом
- Работаю до полного утверждения проекта
- Понимаю, как важен дедлайн.
- Знаю основы вёрстки (HTML+CSS)
О себе:
Фрилансер-дизайнер с 5-ти летним стажем, высшим техническим образованием и большим желанием делать крутые проекты. Мечтаю стать арт-директором в своей собственной веб-студии.
- Делаю лендинги под ключ:
- Посмотреть мои работы на бихансе:
- Как я живу можно посмотреть в инстаграме: Ссылка тут
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Портфолио
- Сайт-визитка162 просмотра
- Интернет-магазин158 просмотров
- Продающая страница158 просмотров
- Интернет-магазин продуктов216 просмотров
- Лендинг для курсов маникюра171 просмотр
- Сайт-кататлог для комбикорма135 просмотров
- Landing Page курсов похудения780 просмотров
- Дизайн лендинга по курсам детской арифметики774 просмотра
- Лендинг для курсов по массажу818 просмотров
- Редизайн сайта741 просмотр
- Сайт для лотореи710 просмотров
- Дизай главной701 просмотр
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
7 лет назад
Всё было выполнено на высшем уровне качества. При этом даже быстрее тех сроков, которые были оговорены. Видно, что человек действительно профессионал своего дела. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
Всё прошло отлично, доволен сотрудничеством!
$5
10 баллов
10 лет назад
Быстро, качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Ответственный заказчик, рекомендую.
Дизайн сайтов
1 отзыв
$10/час
от $50от 1 дня
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