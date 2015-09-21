morganbigman

Костя Лянзберг morganbigman

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Доступные усулги дизайна для Ваших сайтов.

﻿﻿О моей работе:

  • Дизайн делаю интересным и в тоже время простым.
  • Не боюсь обсуждать проекты голосом
  • Работаю до полного утверждения проекта
  • Понимаю, как важен дедлайн.
  • Знаю основы вёрстки (HTML+CSS)

О себе:

Фрилансер-дизайнер с 5-ти летним стажем, высшим техническим образованием и большим желанием делать крутые проекты. Мечтаю стать арт-директором в своей собственной веб-студии. 

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Отзывы заказчиков

cmo-2016
Дмитрий 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Необходимо нарисовать несколько баннеров
Всё было выполнено на высшем уровне качества. При этом даже быстрее тех сроков, которые были оговорены. Видно, что человек действительно профессионал своего дела. Рекомендую всем.
Всё прошло отлично, доволен сотрудничеством!
Ответный отзыв
webtehnology
Денис 
42 года
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать заглушку для сайта
Быстро, качественно. Рекомендую.
Ответственный заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
$10/час
от $50от 1 дня
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