Необходимо нарисовать несколько баннеров

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен7 заявок252 просмотра

Необходимо нарисовать несколько картинок. 

В том числе логотип и пара баннеров. 

Новый сайт, поэтому предлагаю попробовать свои силы новичкам. 

Оставляйте, пожалуйста, Skype для связи. 

7 лет назад
cmo-2016
Дмитрий 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

morganbigman
31 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$30
1 день
Всё было выполнено на высшем уровне качества. При этом даже быстрее тех сроков, которые были оговорены. Видно, что человек действительно профессионал своего дела. Рекомендую всем.
Всё прошло отлично, доволен сотрудничеством!

Заявки фрилансеров

morganbigman
31 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад

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