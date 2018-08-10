Сделать (адаптировать по примерам) 2 статических баннера в .jpg

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен10 заявок221 просмотр

Прошу обозначиться тех, кто сразу или почти сразу может приступить к выполнению

ТЗ и материалы предоставлю по запросу.

Оплата: WMR или ЯД

Прошу указать примеры работ и ориентиры по стоимости  и срокам

7 лет назад
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Евгений 
50 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

nikitok951
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$15
1 день
Никита - молоток! Все замечательно.
Очень рад таким заказчикам как Евгений. Четкое ТЗ, понятные требования и приятное общение.

Заявки фрилансеров

nikitok951
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад

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