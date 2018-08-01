Нужно создать баннеры для рекламных кампаний в adwords.
Создание баннера для виджета ВК
Создать баннер для виджета в едином стиле компании порядок работы:1) прислать 2-3 разных варианта2) доработать выбранный мной3) поправки после доработки4) прислать готовый вариантразмеры: 1530х384 pxСтиль должен соответствовать группе вк https://vk.com/coddy_schoolтематика: Банер создается как указание на скидки и спецпредложения, соответсвенно это должно быть на нем написаноРезультат: два файла PSD и JPEGСкинуть в чат.ВАЖНО! Во избежание недоразумений, просьба давать на утверждение промежуточные результаты.
Заявки фрилансеров
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