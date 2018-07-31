ТЗ на лого для ютуб-канала

Новый канал на ютубе о детях, о развитии. В лого обязательно должно быть 3 элемента:1. Поколение 21/Поколение XXI (собственно название канала. Делаем лого с двумя вариантами написания, один с арабскими цифрами, другой с римскими. Как два отдельных варианта, не в одном)2. Красный «треугольник» (значок плэй ютуба)3. Дети. Мотивация. Успех (Приписка о сути канала, также должна быть в лого) Лого должен быть читаемым. Предполагается использование лого на кепках, кружках, толстовках и проч продукции.Мы предполагаем, что иных элементов кроме указанных быть не должно. Т.е.требуется работа с композицией и шрифтами.

Срок подведения итогов 3.08 (пятница)