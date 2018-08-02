Необходимо создать 4 баннера.

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Завершен30 заявок365 просмотров

Необходимо создать 4 баннера.

Пример в прикреплении. Размер 1140*500

Общий фон белый, заголовок, изображение (исходя из заголовка) с красным элементом, на баннере кнопка "Подробнее". На заднем фоне можно сделать градиент или какой-то плавный элемент (волна, лента, и т.п.) который объединяет все элементы. 

7 лет назад
pmTS
36 лет
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

dsprado
Антон 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 отзывов
7 лет назад
$16
2 дня
Замечательная работа! Антон работает очень профессионально. Четкое выполнение задания, учтены все пожелания, постоянно на связи. Рекомендую и буду также обращаться.
Сотрудничеством c Татьяной доволен. Всегда на связи, все вопросы решались вовремя. Хороший и приятный в общении человек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

dsprado
Антон 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 отзывов
7 лет назад

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