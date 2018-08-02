Размер баннера 240х400. Формат html5 zip + заглушка jpeg. Товар - купальники. Аудитория - девушки от 16 до 35 лет. Цель - привлечение клиентов на примерку в шоурум ...
Необходимо создать 4 баннера.
Необходимо создать 4 баннера.
Пример в прикреплении. Размер 1140*500
Общий фон белый, заголовок, изображение (исходя из заголовка) с красным элементом, на баннере кнопка "Подробнее". На заднем фоне можно сделать градиент или какой-то плавный элемент (волна, лента, и т.п.) который объединяет все элементы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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