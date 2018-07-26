Сделать графический баннер

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Закрыт39 заявок313 просмотров

Требуется сделать баннер для сайта по продаже деревянных беседок. Портфолио будет плюсом. Напишите стоимость и сроки выполнения

7 лет назад
tixonenkov
Владимир 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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