Простая инфографика

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен9 заявок190 просмотров

для страницы: http://geoid.org.ua/heliosystem/

для этого http://prntscr.com/kbb571 перечня работ

Не нужно мудрить, с нуля рисовать, сделайте на уже существующих шаблонах по инфографике.

просто чтобы смотрелось хорошо и при этом к дизайну сайта подходило.

вот к примеру: https://ru.freepik.com/free-vector/business-timeline-with-flat-design_2607012.htm

взять подогнать цвета к цветам сайта и подобрать соответствующие иконки. на сайт я сам все поставлю.

7 лет назад
blackgold
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mis316
Роман 
42 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$15
1 день
Работой, доволен. Все пожелания учтены. Спасибо!
Рекомендую Сергея. Все прошло 《как по маслу》.

Заявки фрилансеров

mis316
Роман 
42 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад

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