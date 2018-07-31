Простая инфографика

для страницы: http://geoid.org.ua/heliosystem/

для этого http://prntscr.com/kbb571 перечня работ

Не нужно мудрить, с нуля рисовать, сделайте на уже существующих шаблонах по инфографике.

просто чтобы смотрелось хорошо и при этом к дизайну сайта подходило.

вот к примеру: https://ru.freepik.com/free-vector/business-timeline-with-flat-design_2607012.htm

взять подогнать цвета к цветам сайта и подобрать соответствующие иконки. на сайт я сам все поставлю.