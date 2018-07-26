Срочно нужен дизайнер баннеров для FaceBook рекламы

Привет 👋

Если ты ты умеешь делать, захватывающие и креативные баннера для Facebook рекламы пиши в лс.

Если понравиться твоя работа, 100% будем сотрудничать в долгую.

Сейчас нужно сделать, креативный дизайн 3-х баннеров, текст уже готов.