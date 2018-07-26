Срочно нужен дизайнер баннеров для FaceBook рекламы

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт27 заявок267 просмотров

Привет 👋 

Если ты ты умеешь делать, захватывающие и креативные баннера для Facebook рекламы пиши в лс.

Если понравиться твоя работа, 100% будем сотрудничать в долгую.

Сейчас нужно сделать,  креативный дизайн 3-х баннеров, текст уже готов.

7 лет назад
fill_stoliarov
28 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Банера для Google Adwords

    $30

    Банер готовый только фон. Нужно с этого фона выгнать необходимые размеры и написать текст. Далее в необходимом порядке выставить его и конвертировать  в необходимый для гугла формат в анимированное виде. Шрифт должен быть желтого цвета ...

    Google Ads
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Баннер для сайта и ВК

    Баннер для главной страницы  Размеры 1150x412 пикселей. Примерно 150 пикселей по бокам и 70 снизу ничего важно размещать нельзя – это перекрывается элементами слайдшоу. Проверить, чтобы элементы слайдера не перегораживали текст на баннере - https://yadi.sk/i/caLDStiT3B7L7J  Текст для баннера: Летний ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Gif баннеры Директ, Эдвордс(4 размера)

    Здравствуйте! Необходимо отрисовать 4 баннера гиф.  Источником вдохновения будут приатаченые документы + сайт. В сумме должно получиться, дизайн сайта, смыслы из документов. Коротко о проекте, готовится некий лагерь 17-18-19 Агуста в горном Алтае. Изначально планировалось ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Рекламный макет.

    Требуется рекламный макет для газет и размещения в интернете для поиска водителей.

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Статические баннеры для яндекс.директ 300х300

    Нужно создать статические баннеры для яндекс.директ по тематике дезинфекции от вредителей и насекомых. Краткое описание задачи: https://bit.ly/2LxQ6p5 Подробнее проще обсудить по skype (в профиле)

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн баннера, вывеска на стену

    Добрый день. На двери наклейки будут. 350x370mm 2tk - просто черный фон. 760x350mm 1tk - баннер на двери. 760x610mm 1tk - время работы магазина на двери. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нарисовать лид-магнит

    Нужно нарисовать красивый лид-магнит. Текст предоставлю. В личку не пишите, пожалуйста. В комментарии цену и срок. Спасибо!

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Стрип-комикс, история о родах в Майами

    Для сайта happybaby.com.ru нужен комикс-история о родах в Майами, поясняющий основные этапы поездки с акцентом на преимущества работы с агентством. Набросал ТЗ, там основные моменты, которые нужно отразить. Жду оценку стоимости и ...

    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад