Нужен баннер с вашем взглядом, об бирже криптовалют https://ge-coin.com/
Срочно нужен дизайнер баннеров для FaceBook рекламы
Привет 👋
Если ты ты умеешь делать, захватывающие и креативные баннера для Facebook рекламы пиши в лс.
Если понравиться твоя работа, 100% будем сотрудничать в долгую.
Сейчас нужно сделать, креативный дизайн 3-х баннеров, текст уже готов.
Заявки фрилансеров
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