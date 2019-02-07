fill_stoliarov

Филип Столяров fill_stoliarov

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Привет. Очень буду рад, работать с тобой&#128521;
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$485
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
5 баллов
6 лет назад
Нужно уменьшить текст на баннерах, через фотошоп
НУ что ж начнем! во первых не правильно обозначена суть задачи я не только уменьшал текст а также двигал и редактировал его, причем ни раз, в связи с этим заказчик указал что оплатит мне дополнительно. Оплаты я так и не получил. Общий объем работы занял у меня более 4 ч работы, вместо ожидаемых 10 мин. во вторых работу я закончил 04,07,2019 заказчик попросил меня подождать с оплатой так как в данный момент он не мог оплатить по техническим причинам, после чего 06,07,2019 оплаты все еще не было заказчик попросил внести кое какие правки еще (правки я внес внес несмотря на то что проект уже был закрыт), 10,07,2019 оплаты все еще не было, заказчик попросил отсрочку в неделю. Начиная с 17,07,2019г заказчик перестал отвечать на любые сообщения. Обращаю внимание с человек не чего не случилось просто не отвечает на сообщения!!! Файлы переписки прилагаю по ссылке. https://drive.google.com/open?id=14mpC9aSHsTbEfHhzREvU3ZpUtuyIvXCZ Человек не оплатил не только мне но и другим фрилансерам будьте осторожны!
RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$220
10 баллов
6 лет назад
Сделать сайт
Отсутствие оплаты.
Всегда на связи
Ответный отзыв
RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$265
10 баллов
6 лет назад
Сделать сайт
Отсутствие оплаты.
Настоятельно рекомендую Сергея!
Ответный отзыв
Aranyro
Виктор 
33 года
6 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Нужно вставить музыку под видео
ТЗ сформулировано четко и понятно. Приятно было работать. Буду рад дальнейшему сотрудничеству :-)
Настоятельно рекомендую Виктора. Всё сделал мега-быстро и качественно. Всегда на связи
Ответный отзыв
Sergey11052007
Сергей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Нужно смонтировать видео.
Отличный заказчик. Чёткое ТЗ, оплата вовремя. Рекомендую к сотрудничеству.
Настоятельно рекомендую Сергея. Всё в сроки. Всегда на связи. Профессионал
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