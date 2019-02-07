fill_stoliarov

Работы на 3 минуты. ОЧЕНЬ СРОЧНО
- $2Обработка фотографий1 исполнительЗакрыт6 лет назад
- $20
Первые 2 видео - по 2 мин (в общей сложности) Третье видео - 1 мин ТЗ по секундам уже всё расписано. Пишите в личку за более подробной информацией.Видеомонтаж46 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Здравствуй. До сегодняшнего вечера нужно заменить 2 фрагмента в видео. Всё ТЗ по секундам есть. Нужно только вырезать и вставить. Нужно сделать быстро и качественно. За ТЗ пиши в ...Видеомонтаж13 заявокЗакрыт6 лет назад
- $2
Работы на 5 минут. Есть видео. В определённом отрезке нужно вставить музыку на 1 мин. (Музыка есть, временной промежуток укажу). Нужно сделать в течении 30 минут. СрочноВидеомонтаж1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $220
Нужно сдать сайт. Более подробно в лсИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $225
Более подробное, пишите в лсИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $265
За всей подробной информацией, пишите в ЛСИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $150
Приветствую. Нужно на конструкторе (любом; на которым вы привыкли работать), сделать интернет магазин по продаже товаров для электромонтажных работ (лампочки, рубильники и т.д) Дам примеры сайтов, с которых нужно ...Интернет-магазины20 заявокЗакрыт6 лет назад
- $3
Галина, добрый день) Нужно сделать, классный баннер, как Вы умеете). Сейчас напряг с финансами. Потому попрошу Вас сделать баннер дешевле, чем обычно. За 2.5$. ПожалуйстаБаннерынет заявокЗакрыт6 лет назад
- $30
Видео на 3-4 мин. Всё по секундам уже расписано. Нужно будет вставить музыку, музыка тоже есть. За более конкретным ТЗ, пишите в лс:)Видеомонтаж1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $5
Привет) Нужно сделать легчайшую работу:) Есть смонтированное видео, нужно в нём сделать 2 маленькие правки: 1) Вставить музыку под определённый фрагмент (Музыка есть) 2) Один ...Видеомонтаж77 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Нужно сделать 2 классных и креативных баннера для Facebook рекламы. Текст уже есть, надо долько дизайн 5$ за баннер. Итого 10$ Если всё устраивает, то будем работать в ...Баннеры32 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $15
Привет) Нужно сделать 3 креативных и реально стильных баннера для FB рекламы. Которые будут вызывать эмоции. Если действительно умеешь делать такие, пиши в ЛС. Если нет, сразу говорю "нет ...Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $10
Привет. Схема Презентация уже готова (копирайтинг и структура). Нужно тоько это всё упаковать графически. Чтобы презентация была реально стильная. Пиши в лс, с удовольствием будем сотрудничатьПрезентации19 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Здравствуйте. Есть баннер, нужно его подредактировать: буквально 2 правкиБаннеры21 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $10
Нужно сделать 2 креативных баннера, для рекламы в Facebook, за которых зацепится глаз и захочется нажать. Все подробности в Личку Баннеры1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $15
Привет 👋 Если ты ты умеешь делать, захватывающие и креативные баннера для Facebook рекламы пиши в лс. Если понравиться твоя работа, 100% будем сотрудничать в долгую. Сейчас ...Баннеры27 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Договор на 8 страниц. Нужно работу сделать быстро и качественно. До понедельника. За всей информацией, пишите в лс. С уважением Филип. До связи.Юридические услуги4 заявкиЗакрыт7 лет назад