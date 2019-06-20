Нужно смонтировать 3 видео

Необходимо повторить спецэффект, как в этом видео youtu.be/N--a2OuPLok на 4:23 минуте Насколько мне известно, тут необходима работа с масками. Есть видео, как это в общем можно реализовать youtu.be/OsTt6Vg-zC0 Если Вы согласны взяться за этот проект, напишите ...