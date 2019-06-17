Монтаж видеоролика

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Закрыт63 заявки448 просмотров

Необходимо смонтировать легкий ролик(склеить нужные моменты) и наложить музыку.Весь материал есть

6 лет назад
veberr
38 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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