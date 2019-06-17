Снять видео работы в личном кабинете

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт11 заявок197 просмотров

Необходимо отснять видео о том как пользоваться личным кабинетом на сайте. 

Нужно будет около 4 видео по работе с каждым типом наших образовательных ресурсов. 

Длина каждого видео секунд 20-30 (Зависит от того как быстро удастся показать взаимодействие с элементами интерфейса). Курсор должен быть виден, а также видны клики по элементам интерфейса. 

Движения курсора должны быть плавными, без дерганий и резких скачков. В каждом видео происходит взаимодействие только с одним разделом личного кабинета.

Технические требования: размер исходного видео 1920*1080 пикселей, без сжатия, без звука. 

Браузер должен работать в полноэкранном режиме (без элементов интерфейса браузера и операционный системы).

Помимо исходников нужно предоставить обработанные видео-ролики:

1. Размер 1920*1080 пикселей. Максимальное сжатие для быстрой загрузки на вебе.

2. Размер 1100*500 пикселей. Уменьшение изображения реализовать за счет кадрирования. Максимальное сжатие для быстрой загрузки на вебе.

Предложите формат видео для получения наименьшего размера и максимальной совместимости как с десктопными версиями браузеров, так и для мобильных.

Ссылка на сайт будет предоставлена в личном сообщении.

Предлагайте цену.

6 лет назад
bereza1
Андрей 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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