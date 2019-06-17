Ищу ведущего который снимется на фоне хромакея см скриншот
Снять видео работы в личном кабинете
Необходимо отснять видео о том как пользоваться личным кабинетом на сайте.
Нужно будет около 4 видео по работе с каждым типом наших образовательных ресурсов.
Длина каждого видео секунд 20-30 (Зависит от того как быстро удастся показать взаимодействие с элементами интерфейса). Курсор должен быть виден, а также видны клики по элементам интерфейса.
Движения курсора должны быть плавными, без дерганий и резких скачков. В каждом видео происходит взаимодействие только с одним разделом личного кабинета.
Технические требования: размер исходного видео 1920*1080 пикселей, без сжатия, без звука.
Браузер должен работать в полноэкранном режиме (без элементов интерфейса браузера и операционный системы).
Помимо исходников нужно предоставить обработанные видео-ролики:
1. Размер 1920*1080 пикселей. Максимальное сжатие для быстрой загрузки на вебе.
2. Размер 1100*500 пикселей. Уменьшение изображения реализовать за счет кадрирования. Максимальное сжатие для быстрой загрузки на вебе.
Предложите формат видео для получения наименьшего размера и максимальной совместимости как с десктопными версиями браузеров, так и для мобильных.
Ссылка на сайт будет предоставлена в личном сообщении.
Предлагайте цену.
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