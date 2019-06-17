Необходимо сделать несколько текстовых динамичных рекламных роликов - без звука!!!! Что то типо этого, можно без видео вставок Тупо текст !!!... https://youtu.be/qK6Szazhiek Для понимания , ролик будет ставится на видеоэкран расположенный ...
Ищу ведущего который снимется на фоне хромакея
Ищу ведущего который снимется на фоне хромакея см скриншот
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