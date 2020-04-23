Ищу диктора для озвучивания текста Вот образец который нужно будет вам озвучить, затем скинуть файл мп3 чтобы понять от чего дальше отталкиваться (Приветствую вас на нашем канале у нас вы найдете актуальные новости, аналитику, прогнозы, ...