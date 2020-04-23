Sten25

Блок Александр Sten25

 
32 годаРоссия/Новосибирск
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Logrin
20 летРоссия
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
$10
10 баллов
2 года назад
Ищу диктора для озвучивания текста(мужчина)
Отличный заказчик, был всегда на связи, четко поставленное ТЗ, рекомендую!
Все пожелания были учтены, правки были сделаны вовремя и в срок. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
igrik84
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
3 года назад
Озвучка
Отличный заказчик! Четкое ТЗ. Быстрая оплата! Рекомендую!
Рекомендую. Задание выполнено в рамках ТЗ. Сроки соблюдены.
Ответный отзыв
pvlrsh
Павел 
27 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Футаж подписка ютуб с колокольчиком
Открытый и честный заказчик. Приятно работать.
Сделал работу качественно и в срок рекомендую)!
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lexnader
23 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
месяц назад
$2
10 баллов
3 года назад
Требуется диктор для озвучивания текста(мужчина)
Отличный заказчик, четко поставил задачу, выплата мгновенная! Рекомендую.
Заказывал запись голосом. Задание выполнено отлично и в срок! Рекомендую!
Ответный отзыв
Vlad_nowikoov
21 годРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$1
9 баллов
4 года назад
Необходимо написать сценарий ролика для YouTube канала
Очень быстро сошлись в цене, задача поставлена чётко и понятно - рекомендую!
Всё, выполнено максимально качественно и в оговоренные сроки. Советую всем
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