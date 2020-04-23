Ищу диктора для озвучки текст от 5-10 минут.С вас демо голоса
- Озвучивание59 заявокЗакрыт2 года назад
Ищу диктора для озвучки текст от 5-10 минут.С вас демо голосаЗавершен2 года назад
Ищу диктора для озвучки текст от 5-10 минОзвучивание69 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется художник аниматор для создания анимационных видео роликов. длиною не больше десяти минут.Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищу диктора для озвучивания текста Вот образец который нужно будет вам озвучить, затем скинуть файл мп3 чтобы понять от чего дальше отталкиваться (Приветствую вас на нашем канале у нас вы найдете актуальные новости, аналитику, прогнозы, ...Озвучивание48 заявокЗакрыт3 года назад
Озвучка текстаЗавершен3 года назад
Привет нужно сделать анимацию Футажа подписка ютуб с колокольчиком, названием канала и футаж оставляйте ниже комментарии. Пример как должны выглядеть футажиВидеомонтаж1 исполнительЗавершен3 года назад
Ищу диктора для озвучивания текста Вот образец который нужно будет вам озвучить, затем скинуть файл мп3 чтобы понять от чего дальше отталкиваться (Приветствую вас на нашем канале у нас вы найдете актуальные новости, аналитику, прогнозы, ...Озвучивание44 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищу диктора для озвучивания текстаЗавершен3 года назад
- $1
Доброго времени суток! Необходимо написать сценарий ролика для YouTube канала, длительность около 5 минут.Сценарии1 исполнительЗавершен4 года назад
Ищу диктора для озвучивания текста Вот образец который нужно будет вам озвучить, затем скинуть файл мп3 чтобы понять от чего дальше отталкиваться (Приветствую вас на нашем канале у нас вы найдете актуальные новости, аналитику, прогнозы, ...Озвучивание54 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищу диктора для озвучивания текста Вот образец который нужно будет вам озвучить, затем скинуть файл мп3 чтобы понять от чего дальше отталкиваться (Приветствую вас на нашем канале у нас вы найдете актуальные новости, аналитику, прогнозы, ...Озвучивание12 заявокЗакрыт4 года назад
Ищу того кто классно рисует превью Здравствуйте задаю тему, пенсии плохие новости для пенсионеров, пришлите образец как вы это видите, мне нужны уникальные превью которые не встретишь!Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт4 года назад
Женский голос для озвучкиЗавершен4 года назад
Нужен человек который нарисует шапку на канал. канал взрослый, поэтому любителям майн крафта и т.п. просьба не писать и не тратить мое и свое время.Баннеры4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Ищу ведущего который снимется на фоне хромакея см скриншотВидеомонтаж2 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищу человека который сам себя снимит и даст мне готовый шаблон?Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Ищу создателя превьюшки для ютуб канала. В таком форматеБаннеры24 заявкиЗакрыт5 лет назад
Монтаж видео для ютуб канала пример! https://ru.files.fm/u/wuv7zv8f#/view/Untitled+Project.mp4;playВидеомонтаж28 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен диктор чтобы озвучивать текст для ютуб канала от 5-10 минут.Озвучивание44 заявкиЗакрыт5 лет назад