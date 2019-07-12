Businka_69

Виктория Businka_69

 
31 год
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Выполняю работы в срок. Качество работы гарантирую. На связи 24/7

По образованию: преподаватель английского языка и литературы ( могу брать заказы на перевод)

Мастер маникюра с опытом работы более 5 лет ( могу писать посты и статьи на данную тему)

Год занимаюсь обработкой фотографий. 

Отзывы заказчиков

Sten25
Блок 
33 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Женский голос для озвучки
Всё, выполнено максимально качественно и в оговоренные сроки. Советую всем Викторию)
Очень хороший заказчик. Получила чёткое задание. Все объяснил,рассказал. Все было на высшем уровне))) Оплатил все как договаривались. Легкое общение. Мне приятно было с ним работать)))
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