Businka_69

Выполняю работы в срок. Качество работы гарантирую. На связи 24/7
По образованию: преподаватель английского языка и литературы ( могу брать заказы на перевод)
Мастер маникюра с опытом работы более 5 лет ( могу писать посты и статьи на данную тему)
Год занимаюсь обработкой фотографий.
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
6 лет назад
Всё, выполнено максимально качественно и в оговоренные сроки. Советую всем Викторию)
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Получила чёткое задание. Все объяснил,рассказал. Все было на высшем уровне))) Оплатил все как договаривались. Легкое общение. Мне приятно было с ним работать)))