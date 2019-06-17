Смонтировать видеоролик на 3-4 минуты

$38
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт48 заявок325 просмотров

https://photos.app.goo.gl/3vSsgR3EUSwUcHWf9

ТЗ такое:

В начале текст:

"Чеченская республика 2019"

Красиво, динамично под музыку. в основном видео + вставки фотки красиво.

Минуты на 3 продолжительностью

Музыку вышлю в течение дня. Еще

6 лет назад
gvozdok
Иван 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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