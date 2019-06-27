Детский YouTube канал с более 2000000 подписчиков. Нужен монтажер на постоянной основе. обязательно - в современном стиле детского ютюба. 2-3 ролика в неделю.
Повторить спецэффект
Необходимо повторить спецэффект, как в этом видео youtu.be/N--a2OuPLok на 4:23 минуте
Насколько мне известно, тут необходима работа с масками. Есть видео, как это в общем можно реализовать youtu.be/OsTt6Vg-zC0
Если Вы согласны взяться за этот проект, напишите какие исходные материалы Вам для этого нужны.
Работаю через безопасную сделку
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж48 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте.Требуется создание видео роликов футбольной тематики. Примерные названия роликов: ТОП-10 Лучших бомбардиров чемпионата Англии ТОП-10 лучших бомбардиров чемпионата Испании и т. д. Всего нужно 60 роликов, 30 на русском языке, 30 ...Видеомонтаж15 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо смонтировать легкий ролик(склеить нужные моменты) и наложить музыку.Весь материал естьВидеомонтаж63 заявкиЗакрыт6 лет назад
Наложить титры на видеоролик в 2 минуты. Должно получится так (только текст русский и видео в формате 16:9). Передача материала в виде проекта Premiere/After Effects + используемый шрифт. Подобных видео потребуется сделать 5 ...Видеомонтаж12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $38
https://photos.app.goo.gl/3vSsgR3EUSwUcHWf9 ТЗ такое: В начале текст: "Чеченская республика 2019" Красиво, динамично под музыку. в основном видео + вставки фотки красиво. Минуты ...Видеомонтаж48 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо отснять видео о том как пользоваться личным кабинетом на сайте. Нужно будет около 4 видео по работе с каждым типом наших образовательных ресурсов. Длина каждого видео секунд 20-30 (Зависит от того как ...Видеомонтаж11 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищу ведущего который снимется на фоне хромакея см скриншотВидеомонтаж2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать несколько текстовых динамичных рекламных роликов - без звука!!!! Что то типо этого, можно без видео вставок Тупо текст !!!... https://youtu.be/qK6Szazhiek Для понимания , ролик будет ставится на видеоэкран расположенный ...Видеомонтаж19 заявокЗакрыт6 лет назад
Мне нужно записать пару (2-3 шт.) роликов (5 минут) и выкинуть их на ютуб. Фотоаппарат и петличка есть. Нужен молодой и креативный оператор-режисер в Киеве. Голивудских спецефектов делать не нужно. Все необходимо просто порезать, вставить ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Для детского канала на YouTube периодически необходим монтаж видео. Простой монтаж делаю сам. Необходимо что-то новое и интересное, помогающее удерживать зрителя за просмотром. Примеры работ обязательныВидеомонтаж16 заявокЗакрыт6 лет назад