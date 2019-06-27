Повторить спецэффект

$24
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен10 заявок606 просмотров

Необходимо повторить спецэффект, как в  этом видео youtu.be/N--a2OuPLok на 4:23 минуте  

Насколько мне известно, тут необходима работа с масками. Есть видео, как это в общем можно реализовать youtu.be/OsTt6Vg-zC0 

Если Вы согласны взяться за этот проект, напишите какие исходные материалы Вам для этого нужны.  

Работаю через безопасную сделку

6 лет назад
khammisha
37 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

White_Hunter
26 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$20
2 дня
Лучший по монтажу! Все сделано в кратчайшие сроки и наилучшим образом! Еще раз спасибо!
Исходное видео было снято на хорошем уровне, во время монтажа корректировать по мимо поставленной работы практически ничего не пришлось, оплата была во время, готов ещё сотрудничать)

Заявки фрилансеров

White_Hunter
26 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад

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