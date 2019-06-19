Необходимо смонтировать легкий ролик(склеить нужные моменты) и наложить музыку.Весь материал есть
Монтаж 30 роликов футбольной тематики
Здравствуйте.Требуется создание видео роликов футбольной тематики.
Примерные названия роликов:
ТОП-10 Лучших бомбардиров чемпионата Англии
ТОП-10 лучших бомбардиров чемпионата Испании
и т. д.
Всего нужно 60 роликов, 30 на русском языке, 30 на английском
Я даю списки игроков, и описываю сценарий к роликам.
Сначала показывается фото с определенной статистикой по игроку, потом вставляется ряд видео моментов (голы, передачи и т.д.) по нему.
Средняя длина одного ролика составляет 5-7 минут. Нужен именно видео материал, вырезать нужные фрагменты из других видео материалов и накладывать звук
Просьба не писать шаблон. Конкретную цену и стоимость работы
Заявки фрилансеров
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