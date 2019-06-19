Монтаж 30 роликов футбольной тематики

Здравствуйте.Требуется создание видео роликов футбольной тематики.

Примерные названия роликов:

ТОП-10 Лучших бомбардиров чемпионата Англии

ТОП-10 лучших бомбардиров чемпионата Испании

и т. д.

Всего нужно 60 роликов, 30 на русском языке, 30 на английском

Я даю списки игроков, и описываю сценарий к роликам.

Сначала показывается фото с определенной статистикой по игроку, потом вставляется ряд видео моментов (голы, передачи и т.д.) по нему.

Средняя длина одного ролика составляет 5-7 минут. Нужен именно видео материал, вырезать нужные фрагменты из других видео материалов и накладывать звук

Просьба не писать шаблон. Конкретную цену и стоимость работы