Баннер

$110
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен10 заявок670 просмотров
#1$50
#2$30
#3$30

Здравствуйте.

Объявляется конкурс на дизайн баннера.

Тема: сдача в аренду офисных помещений.

Обычно вешаем баннер, где написано АРЕНДА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕЛЕФОН. Хочется несколько оживить этот скучный текст, но, ни в коем случае не затмить его.

Из понравившихся https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80.%20%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0&img_url=http%3A%2F%2Farendakapital.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F06%2Fbanner_2.jpg&pos=11&rpt=simage

или

https://yandex.ru/images/search?p=4&text=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80.%20%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0&img_url=http%3A%2F%2Ffis.ru%2Fpopup_imgs%2F11400617.jpg&pos=193&rpt=simage

В приложении, на всякий случай даю наш логотип. За дополнительной информацией обращайтесь в личку.

Для определения победителя не буду дожидаться окончания срока конкурса.

После определения победителя. Победитель должен будет представить векторные макеты своей работы для трёх размеров (пропорций) баннеров (ширина х высота) (11м x 3м), (3м х 2м), (7,3м х 1,5м). Номер телефона будет сообщен только победителю.

Спасибо. Всем удачи

7 лет назад
MOLK
47 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победители конкурса

ramisalo7
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
#2
Рами. В очередной раз спасибо. Мастерски талантливо сделанная работа. Удачи.
Был рад еще раз поучаствовать в конкурсе. Константин добавил 2 призовых места после рассмотрения работ - показатель уважения к фрилансерам и их труду. Желаю успехов компании ООО"Управдом"!
SvetikDesigner
Светлана 
41 год
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
#1
Светлана. Молодец. Отлично уловила настроение и пожелания по внешнему виду баннера. Спасибо.
Благодарю Константина за возможность поучаствовать в интересном конкурсе и буду рада сотрудничеству снова. Коллегам рекомендую его как отличного заказчика. От Константина было чётко поставленное задание, хорошая коммуникация и своевременная оплата. Спасибо Константин и успехов в Вашей работе!
Kaptain_Nemo
46 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
#3
Сергей один из нескольких фрилансеров, который смог уловить нашу волну и профессионально сделать конкурсную работу. Рекомендую.
Отличный заказчик. Работать было легко и приятно.

Заявки фрилансеров

ramisalo7
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
#2
SvetikDesigner
Светлана 
41 год
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
#1
Kaptain_Nemo
46 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
#3

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