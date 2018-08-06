Канал о бизнесе, сняли только первый ролик. Нужен опытный человек, который уже делал подобное и знает, что нужно (аватарка, баннер сверху, может еще что-то?). Название напишу уже в личку.
Баннер
Здравствуйте.
Объявляется конкурс на дизайн баннера.
Тема: сдача в аренду офисных помещений.
Обычно вешаем баннер, где написано АРЕНДА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕЛЕФОН. Хочется несколько оживить этот скучный текст, но, ни в коем случае не затмить его.
Из понравившихся https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80.%20%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0&img_url=http%3A%2F%2Farendakapital.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F06%2Fbanner_2.jpg&pos=11&rpt=simage
или
https://yandex.ru/images/search?p=4&text=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80.%20%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0&img_url=http%3A%2F%2Ffis.ru%2Fpopup_imgs%2F11400617.jpg&pos=193&rpt=simage
В приложении, на всякий случай даю наш логотип. За дополнительной информацией обращайтесь в личку.
Для определения победителя не буду дожидаться окончания срока конкурса.
После определения победителя. Победитель должен будет представить векторные макеты своей работы для трёх размеров (пропорций) баннеров (ширина х высота) (11м x 3м), (3м х 2м), (7,3м х 1,5м). Номер телефона будет сообщен только победителю.
Спасибо. Всем удачи
Победители конкурса
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