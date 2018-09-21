SvetikDesigner

Светлана SvetikDesigner

 
41 год
7 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Эффективный дизайн рекламной продукции

Здравствуйте!

Приветствую Вас на моей странице!☺

e-mail: [email protected]

Занимаюсь разработкой дизайна:

· логотипов

· элементов фирменного стиля

· визиток

· GIF баннеров

· баннеров

· афиш

· открыток

· плакатов

· пригласительных

· буклетов

· флаеров

· листовок

· сертификатов

· этикеток

· работа с изображениями (обработка фото,фотомонтаж и т.д.)

Работаю в программах Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign.

Все интересующие вас вопросы мы можем обсудить в личных сообщениях этого сайта.

Связаться со мной можно через внутренний чат Веблансера, почту или Skype.

Условия сотрудничества:

1. Обсуждение с заказчиком всех пожеланий инеобходимых деталей.

2. Предоплата 50% от суммы заказа надизайн.

3. Разработка дизайна в теченииоговоренного срока.

4. Утверждение/выбор одного изпредоставленных вариантов дизайна.

5. Внесение правок/доработка (принеобходимости).

6. Оплата оставшихся 50% суммы за заказ.

7. Отправка исходников в нужных Вамформатах: Ai, EPS, PSD, PNG, PDF.

8. Обмен положительными отзывами.

Желательно, перед выбором меня исполнителем по проекту обсудить со мной

подробности и условия сотрудничества. Если всем всё подойдет - буду рада поработать с Вами!

В силу своих жизненных убеждений не делаю макеты для алкогольной и табачной продукции,

казино, лотерей, кредитных союзов, коллекторов, банков, политических и

религиозных организаций, чьих убеждений не разделяю.

К оплате принимаю:

· Webmoney

· Приватбанк (на территории Украины)

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Отзывы заказчиков

Swata77
Юс 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
$25
9 баллов
6 лет назад
Красиво оформить сертификат и контракт
все хорошо сделано спасибо
Все хорошо
Ответный отзыв
demaxweb
Денис 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$7
10 баллов
6 лет назад
Создание логотипа
Рекомендую данного исполнителя и прошу прощения за задержку оплаты, попросту забыл нажать кнопку "завершить платеж"
Все хорошо. Благодарю за сотрудничество.
Ответный отзыв
RomanPro
Роман 
41 год
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$11
10 баллов
6 лет назад
Знак для печати кафе
Хорошо
Благодарю Романа за конкурс. Рекомендую.
Ответный отзыв
gladkovi4
Максим 
34 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$205
10 баллов
7 лет назад
Разработка логотипа
Рекомендую к сотрудничеству!
Максим, благодарю за интересный конкурс, буду рада сотрудничать вновь! Хороший заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
MOLK
47 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Баннер
Светлана. Молодец. Отлично уловила настроение и пожелания по внешнему виду баннера. Спасибо.
Благодарю Константина за возможность поучаствовать в интересном конкурсе и буду рада сотрудничеству снова. Коллегам рекомендую его как отличного заказчика. От Константина было чётко поставленное задание, хорошая коммуникация и своевременная оплата. Спасибо Константин и успехов в Вашей работе!
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