Эффективный дизайн рекламной продукции

Здравствуйте!

Приветствую Вас на моей странице!☺

e-mail: [email protected]

Занимаюсь разработкой дизайна:

· логотипов

· элементов фирменного стиля

· визиток

· GIF баннеров

· баннеров

· афиш

· открыток

· плакатов

· пригласительных

· буклетов

· флаеров

· листовок

· сертификатов

· этикеток

· работа с изображениями (обработка фото,фотомонтаж и т.д.)

Работаю в программах Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign.

Все интересующие вас вопросы мы можем обсудить в личных сообщениях этого сайта.

Связаться со мной можно через внутренний чат Веблансера, почту или Skype.

Условия сотрудничества:

1. Обсуждение с заказчиком всех пожеланий инеобходимых деталей.

2. Предоплата 50% от суммы заказа надизайн.

3. Разработка дизайна в теченииоговоренного срока.

4. Утверждение/выбор одного изпредоставленных вариантов дизайна.

5. Внесение правок/доработка (принеобходимости).

6. Оплата оставшихся 50% суммы за заказ.

7. Отправка исходников в нужных Вамформатах: Ai, EPS, PSD, PNG, PDF.

8. Обмен положительными отзывами.

Желательно, перед выбором меня исполнителем по проекту обсудить со мной

подробности и условия сотрудничества. Если всем всё подойдет - буду рада поработать с Вами!

В силу своих жизненных убеждений не делаю макеты для алкогольной и табачной продукции,

казино, лотерей, кредитных союзов, коллекторов, банков, политических и

религиозных организаций, чьих убеждений не разделяю.

К оплате принимаю:

· Webmoney

· Приватбанк (на территории Украины)