Здравствуйте!
Приветствую Вас на моей странице!☺
e-mail: [email protected]
Занимаюсь разработкой дизайна:
· логотипов
· элементов фирменного стиля
· визиток
· GIF баннеров
· баннеров
· афиш
· открыток
· плакатов
· пригласительных
· буклетов
· флаеров
· листовок
· сертификатов
· этикеток
· работа с изображениями (обработка фото,фотомонтаж и т.д.)
Работаю в программах Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign.
Все интересующие вас вопросы мы можем обсудить в личных сообщениях этого сайта.
Связаться со мной можно через внутренний чат Веблансера, почту или Skype.
Условия сотрудничества:
1. Обсуждение с заказчиком всех пожеланий инеобходимых деталей.
2. Предоплата 50% от суммы заказа надизайн.
3. Разработка дизайна в теченииоговоренного срока.
4. Утверждение/выбор одного изпредоставленных вариантов дизайна.
5. Внесение правок/доработка (принеобходимости).
6. Оплата оставшихся 50% суммы за заказ.
7. Отправка исходников в нужных Вамформатах: Ai, EPS, PSD, PNG, PDF.
8. Обмен положительными отзывами.
Желательно, перед выбором меня исполнителем по проекту обсудить со мной
подробности и условия сотрудничества. Если всем всё подойдет - буду рада поработать с Вами!
В силу своих жизненных убеждений не делаю макеты для алкогольной и табачной продукции,
казино, лотерей, кредитных союзов, коллекторов, банков, политических и
религиозных организаций, чьих убеждений не разделяю.
К оплате принимаю:
· Webmoney
· Приватбанк (на территории Украины)