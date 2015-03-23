Ищется специалист для разработки фирменного стиля нового бренда, упаковки соцсетей (Инстаграм, Фейсбук, ТикТок) и создания базового сайта-визитки. Необходимы креативные идеи и опыт в данной области.
- Фирменный стиль9 заявокЗакрытгод назад
Необходимо разработать фирменный стиль, логотип и вебсайт для питомника кошек. Ожидается оригинальный подход к дизайну, который подчеркнет уникальность питомника и привлечет внимание клиентов.Фирменный стиль12 заявокЗакрыт2 года назад
Ищется специалист по обработке фотографий кошек, обладающий опытом работы с шерстью. Предлагается постоянное сотрудничество с фотографом. Необходимы навыки для качественной обработки изображений.Обработка фотографий15 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется специалист по социальным сетям для ведения аккаунтов питомника кошек. Необходимы навыки в SMM и SMO. Ожидается создание контента, управление публикациями и взаимодействие с аудиторией.Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется специалист для обработки фотографий с животными. Основные задачи включают работу с шерстью и замену заднего фона. Обеспечьте качественный результат и внимание к деталям.Обработка фотографий31 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется специалист по продвижению и SEO-оптимизации сайта для улучшения видимости в поисковой системе Google. Задача включает анализ текущего состояния сайта и разработку стратегии по повышению его позиций.Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт3 года назад
здравствуйте нудно сделать лого и фирменный знак для мастера по таро желательн что бы присутствовала белая сова и глаз , остальные варианты тоже рассмотрим пожалуйста указывайте цену и сроки СпасибоЛоготипы и Знаки40 заявокЗакрыт6 лет назад
Привет всем Нужно оформить красиво контракт 3-4 документа а так же шаблон для сертификатов Пишите ))Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен6 лет назад
Всем привет! Нужно обработать фото сделанные горе-фотографом б около 45-50 фото На некоторых просто подчистить , на некоторых убрать с фона майку или другие предметы И так же нужно умеющего работать с ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $1
Нужен оформить в средневековом стиле несколько страниц страниц. Нужен толковый исполнитель и четко обозначенные сроки Текст набран Цена по 1-2 доллара за страницуДизайн продукции1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $20
требуется создать несколько коллажей для вебсайта в стиле средневековья , а так же обработка фотографий с животными , умение работы с шерстью . заявки временно не принимаются командировка по работе 2 ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Требуется логотип для агента по продаже недвижимости. Интересует тема с ключом и требуется слоган на английском языке. Хотелось бы видеть что то современное, например красивый ключик,что б у покупателей возникло острое желание купить ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
нужен толковый спец по обработке фото животных для вебсайта.Для начала 20 фото,после будет еще 50.Сразу указывайте пожалуйста сроки и стоимость за одну фотографию.Обработка фотографий38 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
сайт для питомника котов в стиле средневековья.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад