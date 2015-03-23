Swata77

Юс Swata77

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

SvetikDesigner
Светлана 
41 год
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$25
9 баллов
3 года назад
Красиво оформить сертификат и контракт
Все хорошо
все хорошо сделано спасибо
Ответный отзыв
polinashustova
Полина 
50 лет
8 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$45
10 баллов
8 лет назад
Обработка фото
Все отлично! Инна очень милый и ответственный заказчик! Буду рада новому сотрудничеству!
Очень быстро и качественно выполнен заказ контактная и очень приятная в общении исполнительница рекомендую ! Спасибо большое Полина
Ответный отзыв
odve
41 год
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Оформление документов в средневековом стиле
Инна, очень приятный, идущий на встречу заказчик. Было предоставлено практически неограниченное время на выполнение проекта. Все возникающие трудности или вопросы решались без труда, благодаря лояльному подходу со стороны Инны. Вежливая, тактичная и добродушная атмосфера на протяжении всех правок и согласований. Оплата и взаимодоверие. Благодарю за сотрудничество и желаю Вам успехов! Наилучшие рекомендации.
Прекрасно исполненая работа в срок, адекватен- не исчезал , не пропускал мимо ушей корректировки , внимательный , вежливый и корректный исполнитель. Очень знающий к типографии и различиях размеров бумаги в Европе и Америке , что мне как человеку не знающему не пришло в голову обсудить до начала работы . Все терпеливо и подробно объяснил .Очень довольна и обязательно буду обращаться в будующем. Огромное спасибо Дмитрий!
Ответный отзыв
Katya_Dze
Дзядок 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$2
10 баллов
10 лет назад
Требуется обработать фотографии и создать несколько коллажей
Достаточно ясно очерчивает задачи, но в тоже время открыто воспринимает творческие решения, и более того старается всячески вдохновить; все в режиме обсуждения, регулярно на связи; вежлива. Легкий и приятный человек, ей в этом плане твердая пятерка! Оплата в срок, хоть не через weblancer, но на webmoney, не смотря на географию. Я думаю, в целом, лично у меня благодаря прекрасно завершенному заказу с Инной, появилось еще большее желания работать, идти дальше и совершенствоваться. На Инну можно рассчитывать в честности и порядочности на все 100, люди, не сомневайтесь! Я очень довольна, +100500 РЕКОМЕНДУЮ
Исполнительная,отзывчивая и внимательная дизайнер. Качественно и в срок. Не пропадала-регулярно выходила на связь и принимала все замечания с энтузиазмом и наводящими вопросами.Быстро, качественно и с душой.Цена и качество ! Очень рекмендую
Ответный отзыв
natuse4ka_87
Наталья 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Требуется логотип
Спасибо большое за сотрудничество, приятно было работать! Рекомендую Вас, как очень ответственного заказчика и замечательного человека)
Thank you for professional Job. It was pleasure working with you.
Ответный отзыв
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