Обработка фото

Всем привет!

Нужно обработать фото сделанные горе-фотографом б около 45-50 фото

На некоторых просто подчистить , на некоторых убрать с фона майку или другие предметы

И так же нужно умеющего работать с шерстью (на фото естественно) специалиста для обработки фото с домашними животными в данном случае с котами. Где то осветлить , где то фон убрать

умение сздавать тематические коллажи очень приветствуется

всем спасибо