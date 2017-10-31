Обработка фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен31 заявка507 просмотров

Всем привет!

Нужно обработать фото сделанные горе-фотографом б около 45-50 фото

На некоторых просто подчистить , на некоторых убрать с фона майку или другие предметы

И так же нужно умеющего работать с шерстью (на фото естественно) специалиста для обработки фото с домашними животными в данном случае с котами. Где то осветлить , где то фон убрать

умение сздавать тематические коллажи очень приветствуется

всем спасибо

8 лет назад
Swata77
Юс 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

polinashustova
Полина 
50 лет
8 лет в сервисе
Была
2 дня назад
8 лет назад
$45
1 день
Очень быстро и качественно выполнен заказ контактная и очень приятная в общении исполнительница рекомендую ! Спасибо большое Полина
Все отлично! Инна очень милый и ответственный заказчик! Буду рада новому сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

polinashustova
Полина 
50 лет
8 лет в сервисе
Была
2 дня назад
8 лет назад