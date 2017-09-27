Matte Painting обработка фотографии панорамы города

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт4 заявки238 просмотров

1. Необходимо обработать дневную фотографию панорамы города 

2. Сделать ночную версию из дневной 

Оценка и выбор исполнителя будет осуществляться по ранее сделанным работам.  

Присылайте примеры по качеству, ваши цены и сроки.

8 лет назад
mikeandreeff
Михаил 
50 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров