mikeandreeff

1. Необходимо обработать дневную фотографию панорамы города 2. Сделать ночную версию из дневной Оценка и выбор исполнителя будет осуществляться по ранее сделанным работам. Присылайте примеры по качеству, ваши цены и ...
- Обработка фотографий4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $1600
Есть рендеры вращения автомобиля и рендеры маски отдельных элементов, которые должны быть интерактивными. Необходимо собрать онлайн приложение и запрограммировать функционал. Подробная информация по запросу.Веб-программирование9 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется сборка локации строящегося района, на Unreal Engine 4. Настройка шейдеров и фотореалистичного освещения с интерактивными элементами и интерфейсом. Предоставим модели в формате FBX или 3dsmax. Оценка и выбор исполнителя будет осуществляться по ранее сделанным работам. Присылайте примеры ...Интерьеры и Экстерьеры1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуется создание 3D фотореалистичной локации строящегося района, для приложения на Unreal Engine 4. Оценка и выбор исполнителя будет осуществляться по ранее сделанным работам. Присылайте примеры по качеству, ваши цены и сроки.3D-графика3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть интерактивная презентация, сделанная в Unreal Engine. Оборудование для показа – большой экран без touch. Необходимо реализовать возможность управление данной интерактивной презентацией, т.е. вынести интерфейс управления на отдельное устройство, например на ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $1800
Есть серия видео - облеты 3d моделей объектов вокруг осей. Для каждой модели нужно реализовать, на web, возможность управления проигрыванием видео (вперед-назад), при захвате курсором. Пример: http://ruseller.com/lessons/les1992/demo/index.html Управление должно быть ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать 3D текстурирование и визуализацию готовой модели здания в MODO. Финальный результат – рендеры и файл проекта в формате MODO. Обязательные требования: Пример сделанных ранее работ в MODO3D-графика1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Сборка архитектурной сцены, интерактивной архитектурной презентации. Необходимо собрать интерактивное приложения на Unreal engine 4 для PC из готовых моделей. Обязательные требования: Пример сделанных ранее работ. Требование к ...3D-графика1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуются 3D художник для создания фотореалистичной архитектурной локаций для игры под Unreal Engine 4 Оценка и выбор исполнителя будет осуществляться по ранее сделанным работам. Присылайте примеры по качеству, ваши цены и ...3D-графика5 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть видео с подсвечивающимися элементами карты в стиле фильма Трон. Необходимо сделать анимацию появления заголовков в After Effects для каждого элемента. Всего 6 элементов.Оценка и выбор исполнителей будет осуществляться по ранее сделанным работам. Присылайте примеры по ...Анимация6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $400
Необходимо сделать голову в 3d, в точности как на примере, с анимацией эффекта появления и движения губами. По простому. Это должен быть анимационный ролик, в котором голова появляется в виде голограммы, через ...3D-графика7 заявокЗакрыт9 лет назад