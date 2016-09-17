mikeandreeff

Михаил mikeandreeff

 
50 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Matte Painting обработка фотографии панорамы города

    1. Необходимо обработать дневную фотографию панорамы города  2. Сделать ночную версию из дневной  Оценка и выбор исполнителя будет осуществляться по ранее сделанным работам.   Присылайте примеры по качеству, ваши цены и ...

    Обработка фотографий4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Онлайн интерактивная презентация автомобиля на Javascript

    $1600

    Есть рендеры вращения автомобиля и рендеры маски отдельных элементов, которые должны быть интерактивными.   Необходимо собрать онлайн приложение и запрограммировать функционал.  Подробная информация по запросу.

    JavaScript
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Необходимо собрать сцену на Unreal Engine 4

    Требуется сборка локации строящегося района, на Unreal Engine 4. Настройка шейдеров и фотореалистичного освещения с интерактивными элементами и интерфейсом. Предоставим модели в формате FBX или 3dsmax. Оценка и выбор исполнителя будет осуществляться по ранее сделанным работам.  Присылайте примеры ...

    Unreal Engine
    Интерьеры и Экстерьеры1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание фотореалистичной локации в 3D

    Требуется создание 3D фотореалистичной локации строящегося района, для приложения на Unreal Engine 4.  Оценка и выбор исполнителя будет осуществляться по ранее сделанным работам.    Присылайте примеры по качеству, ваши цены и сроки.

    Unreal Engine
    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Управление интерактивной презентацией на Unreal Engine

    Есть интерактивная презентация, сделанная в Unreal Engine.   Оборудование для показа – большой экран без touch.  Необходимо реализовать возможность управление данной интерактивной презентацией, т.е. вынести интерфейс управления на отдельное устройство, например на ...

    Unreal Engine
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Управление прокруткой видео на web

    $1800

    Есть серия видео - облеты 3d моделей объектов вокруг осей.  Для каждой модели нужно реализовать, на web, возможность управления проигрыванием видео (вперед-назад), при захвате курсором.  Пример: http://ruseller.com/lessons/les1992/demo/index.html Управление должно быть ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • 3D текстурирование и визуализация модели здания в MODO

    Необходимо сделать 3D текстурирование и визуализацию готовой модели здания в MODO.   Финальный результат – рендеры и файл проекта в формате MODO.  Обязательные требования:  Пример сделанных ранее работ в MODO

    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется специалист по Unreal Engine 4

    Сборка архитектурной сцены, интерактивной архитектурной презентации.   Необходимо собрать интерактивное приложения на Unreal engine 4 для PC из готовых моделей.   Обязательные требования:  Пример сделанных ранее работ.  Требование к ...

    Unreal Engine
    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Cоздание фотореалистичной архитектурной локации

    Требуются 3D художник для создания фотореалистичной архитектурной локаций для игры под Unreal Engine 4 Оценка и выбор исполнителя будет осуществляться по ранее сделанным работам.  Присылайте примеры по качеству, ваши цены и ...

    Unreal Engine
    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Анимация текста

    Есть видео с подсвечивающимися элементами карты в стиле фильма Трон. Необходимо сделать анимацию появления заголовков в After Effects для каждого элемента. Всего 6 элементов.Оценка и выбор исполнителей будет осуществляться по ранее сделанным работам. Присылайте примеры по ...

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • 3D анимация головы

    $400

    Необходимо сделать голову в 3d, в точности как на примере, с анимацией эффекта появления и движения губами. По простому. Это должен быть анимационный ролик, в котором голова появляется в виде голограммы, через ...

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад