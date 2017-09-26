Есть большое количество фото автозапчастей, которые необходимо отретушировать + добавить коробку (фото коробки есть отдельно). Стоимость - 4 грн за фото.
Обработка фотографий бижутерии
Нужен опыт работы с бижутерией
Отлинные знания фотошоп
- нужна цветокоррекция
- заменть фон на белый (нужна будет обстравка изображений)
Изделий будет много, неколько сотен
Мне нужно знать сколько по времени займет обработка например 100 изображений
и стоисоть обработки
Пример как должно быть в приложенном файле
Заявки фрилансеров
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