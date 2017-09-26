Обработка фотографий бижутерии

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт46 заявок489 просмотров

Нужен опыт работы с бижутерией

Отлинные знания фотошоп

- нужна цветокоррекция 

- заменть фон на белый (нужна будет обстравка изображений)

Изделий будет много, неколько сотен

Мне нужно знать сколько по времени займет обработка например 100 изображений 

и стоисоть обработки

Пример как должно быть в приложенном файле

8 лет назад
wombat
46 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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