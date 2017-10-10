Убрать цвет второстепенных объектов на фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен6 заявок228 просмотров

На фото (для начала 20-30 штук) необходимо перевести в оттенки серого второстепенные объекты. Пример в приложении.

Прошу:

- цену

- сроки

- сделать "контрольное задание" (в цвете необходимо оставить человека, синий "пульт" и его составляющие, диск на стене, рельсу на которой диск)

8 лет назад
guest_15069602351626
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

LedyAngel
Алла 
57 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
75 отзывов
8 лет назад
$8
1 день
Супер! Чёткое понимание задачи без дополнительных вопросов. Супер скорость без ущерба качеству. Буду обращаться по необходимости и рекомендую другим.
Игорь отличный заказчик!побольше бы таких!всегда на связи. своевременные правки. моментальная оплата.конечно рекомендую всем фрилансерам!

Заявки фрилансеров

LedyAngel
Алла 
57 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
75 отзывов
8 лет назад