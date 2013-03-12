Приватный проект для Павлова Андрея

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен3 заявки135 просмотров

сайт для питомника котов в стиле средневековья.

13 лет назад
Swata77
Юс 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

sosed
35 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$220
31 день
Кративный и адекватный молодой дизайнер,не исчезал,не отмораживался,все сделал как договаривались и в срок. С чувством юмора и разносторонними интересами которые кстати очень пригодились в создании проэкта. Рекомендую!
Первый раз работаю с Инной. Очень приятный в общении человек, и поработали, и посмеялись. Вполне четко знает чего хочет, к рекомендация прислушивается и советуется как можно сделать лучше. Единственный минус это разница во времени, но нам она не помешала успешно закончить проект. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

sosed
35 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад