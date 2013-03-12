Приватный проект для Павлова Андрея

Первый раз работаю с Инной. Очень приятный в общении человек, и поработали, и посмеялись. Вполне четко знает чего хочет, к рекомендация прислушивается и советуется как можно сделать лучше. Единственный минус это разница во времени, но нам она не помешала успешно закончить проект. Рекомендую!